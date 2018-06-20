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﻿路政署或要求港鐵澄清

2018-06-20 列印
■港鐵召開記者會交代沙中線施工違規問題。
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　　路政署昨接獲港鐵提交的報告，留意到報告揭示土瓜灣站工程的監督問題，正就報告內的資料作詳細審視，指有需要時會要求港鐵澄清及提供進一步資料。

　　立法會鐵路事宜小組委員會副主席陳恆鑌表示，沙中線工程連番出現問題，引發市民對政府及港鐵監管工程的「信心危機」，冀政府成立專責小組檢視沙中線工程各個問題。

  對於會展站被揭工字鐵不足的施工問題，委員會主席田北辰批評，負責會展站的承建商禮頓一直「潛水」，無視港鐵要求，直至上周六仍在進行挖掘工程，形容是「目無法紀、打橫行」。

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