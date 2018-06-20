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﻿無拉窗簾與露體狂無異

2018-06-20 列印
　　白天鬧市驚現真人騷，吸引大批街坊圍觀拍攝。執業大律師陸偉雄表示，雖然片中兩名男子在私人地方親熱，但期間沒有拉窗簾，房間內更燈火通明，即使樓下街坊礙於角度無法看清，惟對面鄰居亦可能看見兩人裸露身體，情況跟露體狂無異，屬干犯《刑事罪行條例》中的猥褻暴露身體罪，最高可被判監半年及罰款一千元。

　　陸偉雄又警告，除非市民拍下不雅影片的目的是提供警方作為證據，或純粹「自用」，否則如發佈至網上或與人分享，均會觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》，一經定罪，最高可被處罰款一百萬元及監禁三年。
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