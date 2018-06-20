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﻿市建盈餘120億 研低市價售土瓜灣項目

2018-06-20 列印
　　市區重建局昨向立法會提交年度報告，上年度錄得一百二十億元盈餘，創歷史新高。主席蘇慶和透露，主要受惠於中環嘉咸街商業項目，因其招標收入較預期理想，但坦言局方持有的商業地皮絕無僅有，預料盈餘已到頂峰。

　　行政總監韋志成則提到，土瓜灣馬頭圍道、春田街發展項目將於年底或明年初推出，目前正進行預售樓花工作，初步擬以低於市價發售，同時設下禁售期等限制，又計劃以項目作試點，設立樓宇維修基金，要求業主承諾向基金供款，以鼓勵業主承擔維修責任，執行細節和詳情仍有待商討，但強調定價和供款金額應是市民能夠接受和覺得吸引。
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