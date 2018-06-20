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﻿侍產假增至五日 立會今首讀

2018-06-20 列印
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　　政府今日將《2018僱傭（條訂）條例草案》提交立法會首讀及二讀，將男士侍產假由三日增至五日。署理行政長官張建宗昨表示，有關建議經勞顧會長久磋商並達成共識，同意相關修訂，指明白議員有權提出修訂或成立草案委員會討論，但若提出修訂，新安排未必可以趕及於今年年底落實，生效日期必會延遲，呼籲議員盡快通過條例草案，讓更多準爸爸受惠。

　　另外，張建宗亦提及，早前政府在《財政預算案》中提出向長者生活津貼、綜援、生果金等津貼「出三糧」，政府已於上周五陸續將津貼存入合資格申請者的戶口中，預計約有一百二十一萬人受惠。

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