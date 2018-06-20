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﻿失魂婦過路 遭車輾斷腳

2018-06-20 列印
　　紅磡發生私家車輾斷女途人小腿的意外。昨午一時許，一輛白色私家車沿大環道上斜至紅磡邨對出的警署路面時，一名六十歲呂姓女子突然橫過馬路，四十七歲關姓司機收掣不及將她撞倒，私家車輾過女事主右腳。

好心途人撐傘遮陰

　　事發時，女事主從私家車左邊跑出橫過馬路，其右腳小腿近腳掌被車輪輾過折斷。

　　意外發生後，女事主仍清醒坐路中，有目睹事件的途人報警，亦有人為傷者撐傘遮擋陽光。救護員到場為傷者包紮，並將其送院，女事主情況嚴重。私家車司機通過酒精呼氣測試，警方正調查意外原因。

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