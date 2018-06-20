﻿金管局接受道具鈔印製申請

十多名影視界代表昨與警方、金管局及政府代表會面，商討改善申請製作道具鈔票的程序及要求。電視專業人員協會會長徐小明在會後表示，雙方就使用道具鈔票達成多項共識，引述金管局代表指，日後將訂定劃一、簡單的申請表格，縮短審批時間，稍後亦會推出印製道具鈔票指引。



電影導演會副會長莊文強指，為了在今次會議上展示而製作的道具鈔票，只須三日就獲金管局批准，相信日後申請會更簡單；又指金管局已承諾加快處理目前積壓的十多份申請。



與會的立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，會議釐清有關法律條文及討論一些技術問題，業界亦提出不少建議，例如道具鈔大小、如何印製、拍攝後如何處理，及道具鈔若損耗應如何處理等。他建議當局長遠應檢討法例，配合業界運作。



