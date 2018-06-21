﻿檢控官涉「撞胸」 女同事報警 律政司刑檢科 驚爆#ME TOO醜聞

本報得悉，律政司爆出＃ME TOO性侵醜聞。刑事檢控科一名年約五十歲的高級男檢控官，涉嫌在辦公室走廊借故以肩膊或手肘撞向迎面而來女同事的胸部，甚至出言性騷擾她們，指女同事蹲下拾物時露出「股罅」，要求不要再穿低腰褲。至少三名女檢控官不滿其行為，上月底報警，事件驚動刑事檢控科「一哥」梁卓然。據知，涉案男檢控官已被下令「放假」，但他竟不理會，依然在金鐘律政司刑事檢控科大樓「行來行去」。記者：徐曉伊



律政司＃ME TOO醜聞「男主角」，已婚，膝下無兒，早年海外留學回港，加入律政署任檢控官，先後被委派在不同組別提供法律意見及出庭打官司，觸及高院原訟法庭及區域法庭的法律指引、商業罪案的證券、稅務及詐騙案件等。他早年更一度獲得上訴庭法官公開讚揚其準備工夫充足及表現佳。



路過「抽水」 出言挑逗



今次律政司刑事檢控科爆出ME TOO事件，其實早於去年間，已有數名女檢控官及高級女檢控官遇見男檢控官時，被對方拍膊或「掃背」，由於男方是留學生，女同事認為對方可能較開放或「洋人性格」，沒有太過着意。



至近半年，當女同事途經辦公室走廊時，均遭迎面而來的涉案男檢控官碰撞，多觸碰胸部；各女檢控官起初以為對方不小心或意外觸及，直至近月對方借故碰撞次數增加，上月間發生的「身體接觸」極之頻密，各女同事開始懷疑男方的舉動含猥褻性。



直至上月底，一名女檢控官蹲下拾起物件時，該男檢控官竟然在她身邊說：「妳露咗屎忽罅，話咗妳唔好再着低腰褲啦！」女同事感到被「性騷擾」，與其他女同事閒談，發現有同類「胸襲」事件發生，認為事態嚴重，乃向上級刑事檢控專員梁卓然匯報。據知，刑事檢控科「一哥」梁卓然只對女同事表明：「我唔會干預事件，妳哋自己決定點樣處理。」目前至少有三名女檢控官已向警方報案。



律政司外判律師處理



消息指，由於懷疑非禮事件發生在律政司刑事檢控科，為了公平公正，若警方展開調查後，有關調查報告將直接交給外聘的獨立資深大律師處理，以審閱是否有足夠證據提出起訴。