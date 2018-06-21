  • 2018年6月21日 星期四
  • 31º
  • 79%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 港聞

﻿有毒海毛蟲襲多區泳灘

2018-06-21 列印
　　有毒海毛蟲入侵本港海灘，泳客嚇餐飽！有救生員團體指出，近日屯門、荃灣、離島等多個泳灘均有海毛蟲出沒，呼籲巿民及遊人切勿觸摸。

　　網上流傳有小童遭海毛蟲刺傷的相片，亦有人稱在長洲沙灘捕捉到多條海毛蟲的影片，泳客人心惶惶。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，今年海毛蟲數量異常地多，屯門、荃灣以至離島泳灘均見蹤影，已向康文署反映，至今未見發指引，他促請署方發指引及提供急救設備，以備不之時之需。海毛蟲帶刺，含少量毒素，若被刺傷後可引起腫脹、痕癢及灼痛，嚴重者會引起敏感性休克。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd