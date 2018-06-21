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﻿商會聯席反對勞顧會共識

2018-06-21 列印
　　勞顧會勞資雙方上周就取消強積金對沖方案達成初步共識，但香港各界商會聯席會議昨表示，一百四十四個中小企商會堅持反對取消強積金對沖，直指勞顧會所達的共識不代表聯席立場。

　　聯席會議秘書長沈運龍強調，現有強積金對沖方案行之有效，認為政府若為保障僱員退休生活，可考慮政府與僱主為僱員的強積金額外供款百分之一，但強調不應由商界獨力承擔，對勞顧會的說法感到愕然，「覺得中小企好似被出賣咗 」。自由黨立法會議員鍾國斌指，取消對沖後，商界在十二年內需付出四千億元勞工成本，而政府只拿出一百七十二億元，認為政府沒有負上應有責任。

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