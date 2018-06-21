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﻿假賣電器真呃錢拘一漢

2018-06-21 列印
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　　警方在元朗拘捕一名涉嫌詐騙的男子（見圖），過去數月十名男女在網上購買電器產品，涉案男子收取事主款項後卻沒有付貨。

　　警方表示，今年三至六月，接獲五男五女（二十九至六十歲）報案，他們經網上社交平台向一名男子購買電視機、按摩椅及冷氣機等電器，將數百元至數千元款項，按指示存入賣家指定銀行戶口後，卻未能收取貨物，涉款約一萬二千元。警方調查後，前晚八時採取行動，在元朗拘捕一名二十歲姓張涉嫌詐騙男子，並檢獲一部電腦及一批文件。

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