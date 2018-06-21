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﻿水警截走私麒麟果拘三男

2018-06-21 列印
　　水警前日連同海關在流浮山展開反走私行動，在漁市場碼頭發現三名可疑男子正將一批貨物由舢舨運到漁船，水警隨即截停漁船，在漁船暗格內搜出二十五袋、合共近四百五十公斤懷疑走私麒麟果，拘捕船上三名內地男子。

　　水警早前接獲線報疑有人在流浮山從事走私活動，經深入調查後，前早約八時，水警聯同海關在流浮山漁市場碼頭，發現三名男子將多袋貨物搬到一艘漁船。水警快艇追至流浮山西北水域近邊界線截獲該漁船，並在船艙暗格內搜獲二十五袋、合共約四百四十七公斤懷疑走私麒麟果。隨即將船上三名內地男子（二十七至五十三歲）拘捕。

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