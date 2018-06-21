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﻿美股中段升21點

2018-06-21 列印
　　美國周三股市中段靠穩，杜指報二四七二一點，升二十一點；納指則報七八○二點，升七十六點。滙控美國預託證券價格見七十五點九四港元，升零點七四港元；騰訊則見三百九十九點七一港元，跌零點四九港元。紐約期金報每盎司一千二百七十五點二美元，跌三點四美元；紐約期油則報每桶六十五點三六美元，升零點二九美元。
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