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﻿中大研智慧排水系統 實時監測地下渠務狀態

2018-06-21 列印
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　　地下渠道錯綜複雜，更存有二氧化硫和沼氣等有害氣體。中大電子工程學系研究團隊，研發出無線智慧排水系統，利用沙井蓋作為傳輸天線，可實時監測地下渠務管道的狀態，以及沙井內水位及氣體的變化。

　　中大電子工程學系教授吳克利指，要構建無線地下渠務管道探測系統的一大挑戰，是如何使電波穿透十四厘米厚的沙井蓋，團隊突破傳統思維，不將沙井蓋視為障礙，反之利用沙井蓋為傳輸天線。去年八月起，在九龍灣區百餘個沙井進行了實地測試，透過網頁和手機應用程式監測沙井內水位和氣體變化，顯示數據透過接收站，可傳送範圍達一公里，是傳統監測裝置的五至十倍。

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