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﻿警查律政鹹豬手 受害者多達10人

2018-06-22 列印
          本報昨天獨家披露，律政司一名男高級檢控官涉非禮或性騷擾女檢控官，包括用手肘碰撞受害人胸部，及以言語性騷擾，三名受害人報警，轟動法律和司法界。本報進一步跟進事件發現，受害人不止三名女檢控官，連普通女文員亦「受襲」，受害人多達十名。律政司回應本報查詢時證實正處理一宗有關性騷擾事宜，並已按投訴人要求轉介警方跟進。

　　律政司強調，指有既定程序調查及跟進有關員工受性騷擾的投訴，以確保得到認真、客觀及迅速處理。如有需要，律政司會向私人執業大律師索取獨立法律意見，以避免可能產生利益衝突、偏頗或不當的印象。

　　警方回應，指上月十八日收到一部門轉介，有女職員懷疑被一名男職員非禮，案件暫列非禮，由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。　　據了解，涉嫌性騷擾的檢控官雖被勒令放假，但昨天仍繼續現身辦公室。相關新聞刊P2版
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