﻿警列非禮處理 女同事內部投訴 涉案檢控官抵賴

本報昨日獨家披露律政司刑事檢控科爆＃ME TOO醜聞，一名高級男檢控官涉在辦公室向三名女檢控官「撞胸」或出言性騷擾，三人報警求助，引起法律及司法界哄動。最新消息顯示，疑遭「撞胸」受害人不止三名女檢控官，連普通女文員亦中招，總數達十人，有受害人曾向內部投訴，但疑犯在對質時矢口否認。記者：徐曉伊



本報得悉，早於去年有多名女檢控官在辦公室走廊疑遭一名男高級檢控官「撞胸」，各人起初以為意外，沒有上心，至近月「撞胸」次數不斷增加，有女檢控官不忿連番受辱，向男方直屬上司投訴，但男方「矢口否認」，其後「胸襲事件」持續，有三名女檢控官無法忍受，決定報警。



據知，涉案年約五十歲隸屬律政司刑事檢控科的高級男檢控官，昨天照常上班，其辦公室位於金鐘政府合署律政司刑事檢控科，至少有兩名女高級檢控官及一名女檢控官早前報警，事件驚動刑事檢控專員梁卓然後，「男主角」被勒令休假，但他不予理會，繼續現身辦公室。



被勒令休假 仍現身辦公室



消息稱，該高級男檢控官近年負責在「幕後」提供法律意見，甚少出庭打官司。早於去年初與他在同樓層工作的女檢控官，甚至有女文員，在途經走廊時，疑遭他碰撞，男方以手肘觸及各人胸部。去年下旬，有一名女檢控官不滿連串「胸襲」，事後向男方直屬上司投訴，但他堅決否認有「身體接觸」，事件不了了之。



直至近月「胸襲」次數頻密，有女檢控官感到受猥褻冒犯，再加上月有另一名女高級檢控官蹲下拾物件時，竟遭該男檢控官稱：「你露出屎忽罅，話咗你唔好再着低腰褲啦！」她感到受性騷擾，與其他女同事閒談，發現有女文員因工作找男方，或走廊相遇，均被「胸襲」，認為事態嚴重，決定報告刑事檢控科「一哥」梁卓然；梁表明不干預，由她們自行決定應否報警。