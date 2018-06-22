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﻿美股中段跌134點

2018-06-22 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二四五二三點，跌一百三十四點；納指則報七七五五點，跌二十六點。滙控美國預託證券價格見七十四點三九港元，跌零點○一港元；騰訊則見三百九十二點二七港元，跌四點五三港元。紐約期金報每盎司一千二百六十九點四美元，跌五點一美元。
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