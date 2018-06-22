﻿憑一禎「獅子山下」 港攝影師奪獎

港產攝影師再次揚威海外。大自然保護協會昨公佈「全球大自然攝影比賽」結果，本港攝影師謝國劬憑拍攝香港夜景的作品「我的城市我的家」（見圖），奪得「城市與大自然」組別大獎，是二十一幅得獎作品之一。



謝國劬的得獎作品於今年一月十四日在大帽山拍攝，呈現夜幕低垂時，獅子山峰在山下一幢又一幢高樓的萬家燈火下剪影，成功在逾五萬份作品中脫穎而出。居於黃大仙的謝國劬表示，自己於獅子山下成長，而獅子山亦代表很多港人多年來努力奮鬥的精神，而本港人口密集，親近大自然亦有助減低生活壓力。



大自然保護協會亞太區總幹事Charles Bedford指，謝的作品呈現了在香港這個繁華的都市中，人類與大自然之間密不可分的關係，兩者相互依存，希望今次比賽能啟發更多人探索及欣賞自身與大自然之間的微妙關係。



