﻿憑一禎「獅子山下」 港攝影師奪獎

謝國劬的得獎作品於今年一月十四日在大帽山拍攝，呈現夜幕低垂時，獅子山峰在山下一幢又一幢高樓的萬家燈火下剪影，成功在逾五萬份作品中脫穎而出。居於黃大仙的謝國劬表示，自己於獅子山下成長，而獅子山亦代表很多港人多年來努力奮鬥的精神，而本港人口密集，親近大自然亦有助減低生活壓力。
大自然保護協會亞太區總幹事Charles Bedford指，謝的作品呈現了在香港這個繁華的都市中，人類與大自然之間密不可分的關係，兩者相互依存，希望今次比賽能啟發更多人探索及欣賞自身與大自然之間的微妙關係。
本報昨天獨家披露，律政司一名男高級檢控官涉非禮或性騷擾女檢控官，包括用手肘碰撞受害人胸部，及以言語性騷擾，三名受害人報警，轟動法律和司法界。本報進一步跟進事件發現，受害人不止三名女檢控官，連普通女文員亦「受襲」，受害人多達十名。律政司回應本報查詢時證實正處理一宗有關性騷擾事宜，並已按投訴人要求轉介警方跟進。 律政司強調，指有既定程序調查及跟進有關員工受性騷擾的投訴，以確保得到認真、客觀及迅速處理。如有需要，律政司會向私人執業大律師索取獨立法律意見，以避免可能產生利益衝突、偏頗或不當的印象。 警方回應，指上月十八日收到一部門轉介，有女職員懷疑被一名男職員非禮，案件暫列非禮，由...
2018-06-22
美國商務部長羅斯周三出席參議院財政委員會聽證會時表示，總統特朗普希望中國降低貿易壁壘，同時希望保護美國知識產權，但相信需要施加更大壓力，否則北京不會改變以往的貿易行為。 美國商務部長羅斯表示，中美多年...
2018-06-22
太空大戰，不再是科幻小說。美國總統特朗普周一宣佈籌建太空部隊，太空大戰或會在未來世界成真。據特朗普的計劃，創建屬於國防部的太空部隊，令美國將來在探索月球、火星及未來任何太空競賽中保持主導地位，不讓中俄...
2018-06-22
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理張少勛表示，東涌東堤灣畔9座中層C室，面積592方呎，兩房間隔，望園景，獲用家以775萬元承接，呎價13091元，屬市價。原業主於14年6月以約...
2018-06-22
美股周四早段繼續在中美貿易戰陰影籠罩之下，杜指初段見八連跌，是去年3月以來最長跌浪，曾跌近200點，見24458點；標指跌近0.1%，而納指受惠串流視頻網站Netflix股價新高，曾突破7800點新高...
2018-06-22
巴西王牌尼馬上仗鬥瑞士只顧單打獨鬥，連累國家隊於世界盃E組出師不利。此子一向自我中心，由在巴黎聖日耳門的專橫和有傳今夏欲轉會可見一斑，今晚在聖彼得堡十字架球場遇上哥斯達黎加，不僅負傷出戰，還面對剋星門將基羅拿華斯，隨即再成森巴黑洞，再度失分。 （ViuTV99、now616、618台今晚8:00直播） 上仗連番被敵將侵犯，尼馬沉不住氣只顧報仇單打獨鬥，巴西也失掉進攻節奏被逼和1:1。前法國中堅迪西里坦言，這名廿六歲鋒將置隊友不顧：「當皮球在腳下，他總會拖慢節奏。此子自認是最出色的球員，可以改變戰局，但他應該以集體利益出發。」 尼馬剛季天價轉投聖日耳門後，自我中心的情...
2018-06-22
擁有近百年歷史的家電品牌KitchenAid，其推出的廚師機大受歡迎，最近加推新版本，比標準版小巧約20%，很適合香港家庭使用。文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：2926 2300 耐用去「電子味...
2018-06-22
賭王何鴻燊三房仔女個個郎才女貌，其中27歲高大公子何猷啟好受囡囡歡迎，同以色列籍索模Angelika玩完後，極速撻着國產新歡GiGi，今年2月更宣佈閃婚，疑雙喜臨門。胞弟就快成家立室，下年「29+1」...
2018-06-22
本港控煙成效未符公眾期望，市民晚上到一些食肆和消遣場所，不難發現有人肆無忌憚吞雲吐霧，只好敢怒而不敢言。申訴專員早前調查發現，控煙辦實際的執法人手不足，加上合適人才難覓，令控煙工作挑戰重重。 申訴專員調查指出，控煙辦執法人手編制八十九名，實際上只有七十九人，而控煙督察流失率長期偏高，一五至一六年度達一成六。受人力不足影響，以幾十人巡視全港處所，根本難以全力控煙。 不少食肆、商店於入夜後，對吸煙行為「隻眼開隻眼閉」，明明有人違法吸煙，偏偏日落之後無王管，變成無法無天。令問題更嚴重的，是控煙辦人員面對「三山五嶽」人馬，經常遇到反抗，需要招警協助，否則就難以檢控，顯示現在執法力度...
2018-06-22
潘頓趁周中沒有賽事，與家人去了馬爾代夫先放鬆一下，以迎接今季未知鹿死誰手的冠軍騎師之爭，他揚言在餘下七次賽事絕不會放軟手腳。周日沙田賽事，潘頓九匹座騎惡氣十足，有望連場數胡，進一步拋離莫雷拉。他認為今...
2018-06-22