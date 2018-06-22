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﻿一玩具沙鏟套裝恐令兒童窒息

2018-06-22 列印
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　　海關昨日呼籲市民停止讓兒童把玩一款潛在令兒童窒息危險的沙鏟及沙耙套裝玩具。關員早前從一百貨公司試購該款玩具，並把樣本送交政府化驗所作安全測試。測試結果顯示該款玩具套裝中，沙鏟的設計不符合相關玩具安全標準要求，容易被兒童緊蓋在口鼻上導致窒息。關員隨後於該百貨公司及其貨倉檢走有關的一百九十三套玩具，調查仍進行中。

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