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﻿中大研增強版肺癌標靶藥　

2018-06-22 列印
　　肺癌是香港頭號癌症殺手，中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦領導的團隊，一四年起邀請四百五十二名表皮生長因子受體（EGFR）肺癌晚期患者參與研究，一組用常規的第一代標靶藥，另一組用第二代標靶藥。

  結果發現，接受第二代標靶藥的患者整體存活期為三十四個月，即近三年，存活率較舊方案延長七個月。

　　莫樹錦表示，第二代標靶藥藥性較強，毒性亦較強，病人易有腸胃不適、肚瀉及皮膚問題等，年輕患者較適合接受二代標靶藥。

  目前此藥仍未推出市面，估計今年內可得到美國藥物管理局批准。

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