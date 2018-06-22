﻿中大研增強版肺癌標靶藥　

結果發現，接受第二代標靶藥的患者整體存活期為三十四個月，即近三年，存活率較舊方案延長七個月。
莫樹錦表示，第二代標靶藥藥性較強，毒性亦較強，病人易有腸胃不適、肚瀉及皮膚問題等，年輕患者較適合接受二代標靶藥。
目前此藥仍未推出市面，估計今年內可得到美國藥物管理局批准。
本報昨天獨家披露，律政司一名男高級檢控官涉非禮或性騷擾女檢控官，包括用手肘碰撞受害人胸部，及以言語性騷擾，三名受害人報警，轟動法律和司法界。本報進一步跟進事件發現，受害人不止三名女檢控官，連普通女文員亦「受襲」，受害人多達十名。律政司回應本報查詢時證實正處理一宗有關性騷擾事宜，並已按投訴人要求轉介警方跟進。 律政司強調，指有既定程序調查及跟進有關員工受性騷擾的投訴，以確保得到認真、客觀及迅速處理。如有需要，律政司會向私人執業大律師索取獨立法律意見，以避免可能產生利益衝突、偏頗或不當的印象。 警方回應，指上月十八日收到一部門轉介，有女職員懷疑被一名男職員非禮，案件暫列非禮，由...
2018-06-22
美國商務部長羅斯周三出席參議院財政委員會聽證會時表示，總統特朗普希望中國降低貿易壁壘，同時希望保護美國知識產權，但相信需要施加更大壓力，否則北京不會改變以往的貿易行為。 美國商務部長羅斯表示，中美多年...
2018-06-22
太空大戰，不再是科幻小說。美國總統特朗普周一宣佈籌建太空部隊，太空大戰或會在未來世界成真。據特朗普的計劃，創建屬於國防部的太空部隊，令美國將來在探索月球、火星及未來任何太空競賽中保持主導地位，不讓中俄...
2018-06-22
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理張少勛表示，東涌東堤灣畔9座中層C室，面積592方呎，兩房間隔，望園景，獲用家以775萬元承接，呎價13091元，屬市價。原業主於14年6月以約...
2018-06-22
美股周四早段繼續在中美貿易戰陰影籠罩之下，杜指初段見八連跌，是去年3月以來最長跌浪，曾跌近200點，見24458點；標指跌近0.1%，而納指受惠串流視頻網站Netflix股價新高，曾突破7800點新高...
2018-06-22
巴西王牌尼馬上仗鬥瑞士只顧單打獨鬥，連累國家隊於世界盃E組出師不利。此子一向自我中心，由在巴黎聖日耳門的專橫和有傳今夏欲轉會可見一斑，今晚在聖彼得堡十字架球場遇上哥斯達黎加，不僅負傷出戰，還面對剋星門將基羅拿華斯，隨即再成森巴黑洞，再度失分。 （ViuTV99、now616、618台今晚8:00直播） 上仗連番被敵將侵犯，尼馬沉不住氣只顧報仇單打獨鬥，巴西也失掉進攻節奏被逼和1:1。前法國中堅迪西里坦言，這名廿六歲鋒將置隊友不顧：「當皮球在腳下，他總會拖慢節奏。此子自認是最出色的球員，可以改變戰局，但他應該以集體利益出發。」 尼馬剛季天價轉投聖日耳門後，自我中心的情...
2018-06-22
擁有近百年歷史的家電品牌KitchenAid，其推出的廚師機大受歡迎，最近加推新版本，比標準版小巧約20%，很適合香港家庭使用。文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：2926 2300 耐用去「電子味...
2018-06-22
賭王何鴻燊三房仔女個個郎才女貌，其中27歲高大公子何猷啟好受囡囡歡迎，同以色列籍索模Angelika玩完後，極速撻着國產新歡GiGi，今年2月更宣佈閃婚，疑雙喜臨門。胞弟就快成家立室，下年「29+1」...
2018-06-22
本港控煙成效未符公眾期望，市民晚上到一些食肆和消遣場所，不難發現有人肆無忌憚吞雲吐霧，只好敢怒而不敢言。申訴專員早前調查發現，控煙辦實際的執法人手不足，加上合適人才難覓，令控煙工作挑戰重重。 申訴專員調查指出，控煙辦執法人手編制八十九名，實際上只有七十九人，而控煙督察流失率長期偏高，一五至一六年度達一成六。受人力不足影響，以幾十人巡視全港處所，根本難以全力控煙。 不少食肆、商店於入夜後，對吸煙行為「隻眼開隻眼閉」，明明有人違法吸煙，偏偏日落之後無王管，變成無法無天。令問題更嚴重的，是控煙辦人員面對「三山五嶽」人馬，經常遇到反抗，需要招警協助，否則就難以檢控，顯示現在執法力度...
2018-06-22
潘頓趁周中沒有賽事，與家人去了馬爾代夫先放鬆一下，以迎接今季未知鹿死誰手的冠軍騎師之爭，他揚言在餘下七次賽事絕不會放軟手腳。周日沙田賽事，潘頓九匹座騎惡氣十足，有望連場數胡，進一步拋離莫雷拉。他認為今...
2018-06-22