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﻿吊纜飛脫 木板砸傷工人

2018-06-22 列印
　　屯門一個木廠貨倉發生工業意外，一輛吊臂車在吊運一批木板時，疑木板因吊纜鬆脫墮下，一名工人走避不及遭木板擊中受傷，幸傷勢不嚴重，報警後獲送院。警方調查後列作工傷意外，通知勞工處跟進意外原因。

　　現場為浩洋街一間木廠的貨倉，昨晨十時許，工人將一批木板吊運上車，其間一名工人負責協助及睇位，不料吊運期間疑吊纜鬆脫，多塊木板塌下，該名睇位工人走避不及，背部及手部被木板擊中受傷，幸傷勢不嚴重。

　　其他工人見狀報警，將傷者送院治療。警員調查後相信案件無可疑，列工業意外，通知勞工處派員調查意外原因。

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