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﻿遭情敵圍毆少年報假案被捕

2018-06-22 列印
　　警方拘捕一名少年，他疑報遭南亞漢毆劫，涉嫌誤導警務人員被捕。警方表示，涉「報假案」被捕少年姓麥（十六歲）。消息稱，事主的前女友新歡不滿麥仍與她聯絡，本周二相約事主到紅磡一公園講數。其間麥遭前女友新歡及其同行兩友人打傷面及手腳，劫去二百五十元現金逃去。

　　事主負傷返家後，疑恐遭家人責備，虛報遭四名南亞漢截劫及打傷。警方調查後發覺事主口供有可疑，質詢時有人承認虛報。前晚在紅磡以涉嫌誤導警務人員拘捕姓麥事主；並在大角咀拘捕一名涉嫌行劫十五歲姓戚少年。他與姓麥少年同為中學生，但就讀不同中學。案件警方仍調查中。

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