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﻿迪士尼辦消暑嘉年華

2018-06-22 列印
　　《超人特工隊二》將於下月在港上映，香港迪士尼與彼思動畫合作，即日起至九月二日舉辦「迪士尼巨星嘉年華—大玩水花」活動，包括「《超人特工隊》超能駕到！」、「動畫藝術教室——BB積積」，及「Pixar水花大街派對！」表演等。

  活動舉辦期間，香港迪士尼將於美國小鎮大街每日下午舉行「Pixar水花大街派對！」表演，巡遊隊伍包括噴水花車、《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠、《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁等多位動畫角色與其他三十名巡遊表演者。

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