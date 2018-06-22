  • 2018年6月22日 星期五
  • 29º
  • 85%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 港聞

﻿五月消費物價指數升2.1%

2018-06-22 列印
　　本港通脹溫和上升，政府統計處昨公佈五月份整體消費物價指數較去年同期上升百分之二點一，主要是由於旅遊費用和私人房屋租金升幅擴大所致。在各類消費物價指數項目中，升幅最顯著為食品，其次是電力、燃氣及水，而耐用物品則錄得下跌。

　　政府發言人指，儘管在經濟環境良好的情況下，指數較今年初有所上升，但仍維持溫和；展望未來經濟形勢維持強勁，以及早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現帶動下，通脹壓力往後預料會上升，但今年全年應保持在溫和範圍。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd