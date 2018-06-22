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﻿港大網上資料冊 助簡易訂租約

2018-06-22 列印
　　不少人在租樓時不願花錢聘請律師或地產代理處理租約事宜，只採用坊間或網上的租約範本，容易惹上糾紛。有見及此，港大法律學院師生製作一套「住宅租約不求人：電子資料冊」，供市民免費下載。

　　資料冊分兩部份：住宅租約範本和指引。住宅租約範本包括一般私人樓宇住宅租約應具備的條款，列明業主及租客的權利和責任。巿民只需填上簡單資料如雙方姓名、租金及合約期，即可快捷方便地擬定切合自身需要的住宅租約。指引則指導業主及租客如何為租約加蓋印花及註冊，以符合法例對於住宅租約的規定。

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