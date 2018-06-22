﻿﻿寶馬山行人通道工程 建升降機遭民反對﻿

「寶馬山行人通道系統」工程計劃拖足八年，不但進展緩慢，近日更在居民反對聲中獲東區區議會規劃、工程及房屋委員會投票通過修訂方案。按路政署建議，工程包括在炮台山英皇道富澤花園斜坡原有兩部廿二米高中層升降機、「只上不落」扶手電梯及「封塵」多年的輪椅升降台旁，加建兩部高達三十八米的大型升降機，但遭富澤花園業主立案法團及不少居民強烈反對，擔心工程影響屋苑地基和斜坡安全，他們又批評政府未有廣泛諮詢，質疑工程浪費公帑兼成效未明。 記者：李寶怡



在居民壓力下，路政署及東區區議員曾對工程作出修訂。主要部份是在炮台山英皇道富澤花園斜坡附近建造一座升降機塔，承載兩部高達三十八米的升降機連接英皇道，擬建的升降機塔向上銜接一條高架行人道，接通康澤花園車路側的行人路；向下則銜接一條地下行人通道，通往港鐵炮台山站大堂。路政署於本周二再向東區區議會規劃、工程及房屋委員會諮詢，獲得通過。



恐影響屋苑地基



炮台山富澤花園業主立案法團主席胡盧玉娟直言，堅決反對這工程。她批評政府計劃在富澤花園的斜坡建大型升降機前，竟未有在斜坡進行土地勘測，令居民擔心工程會影響屋苑地基安全、引發斜坡山泥傾瀉等危機，甚或需斬掉斜坡上的大榕樹。



此外，她指，工程預計歷時長達六年，不但擾民、污染居住環境、破壞景觀，更浪費公帑，「依家寶馬山繁忙時間交通擠塞主要因為校巴多、私家車多，唔覺得起咗新系統，就解決到塞車問題」。她先後向政府多個部門發出廿一封反對信，要求路政署停止推行工程，但不獲理會。



胡盧玉娟又指路政署諮詢不足。自一二年展開工程的可行性研究，至一六年初步設計方案及工程的影響評估獲規劃、工程及房屋委員會支持，漫長的過程卻未有廣泛諮詢附近受影響居民和持份者的意見。直至去年十一月底路政署將工程建議及圖則寄予富澤花園業主立案法團，只在屋苑附近懸掛，並展開為期十四日公眾諮詢，居民才得悉，期間一次大型諮詢會上有多達五百名居民出席反對。



路政署：一直有諮詢



路政署回應指，暫未能提供該系統擬建工程建造預算，又指在處理該項工程計劃過程中，一直有諮詢東區區議會及居民，並就意見作跟進及優化，今年更與多個屋苑的業主立案法團舉行焦點小組會議解釋修訂方案。根據初步評估，工程涉及的斜坡工程並沒有不可克服的問題，待方案確定後，署方將會進行詳細設計，並會對斜坡及地質、地基、斜坡穩定性、對附近樓宇地基和結構的影響、斜坡加固工程等進行詳細評估及設計，確保設計符合標準及會提交土力工程處審批。



