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﻿工程已拖延八年

2018-06-22 列印
　　政府於一○年公佈的「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」，共有十八個建議工程，但當局去年三月向財委會提供已排名建議名單及推行進展顯示，截至去年三月，當中僅得三項建議已完成或部份完成，並開放予公眾使用，包括排名榜首的「慈雲山行人通道系統」、排名第十三的「月華街行人連接系統」及排名第十四的「荔景山路至瑪嘉烈醫院升降機及行人通道系統」。政府去年十二月再宣佈，運輸署將就該系統的評審機制及初步可行性研究，展開為期三十個月的檢討。

　　其中「寶馬山行人通道系統」在建議工程項目名單中排第二位，路政署原訂於一六年初步設計方案及工程的影響評估，在獲得東區區議會規劃、工程及房屋委員會支持後，便進行工程刊憲，結果因居民反對以致遲遲未能刊憲。

　　富澤花園業主立案法團主席胡盧玉娟及富澤花園關注組召集人譚培德表示，他們堅決反對由路政署提出，並獲東區區議會規劃、工程及房屋委員會通過的修訂方案。

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