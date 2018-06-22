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﻿財爺：空置稅不為庫房為公眾

2018-06-22 列印
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　　政府擬本月內公佈開徵一手樓空置稅研究，但遭發展商強烈反對。財政司司長陳茂波（見圖）昨否認政府為了額外收入而徵收空置稅，而是以公眾利益作主導，又稱若有關單位能及時推出，政府情願沒有額外稅收，指政府會充份考慮法律意見。

　　他認為空置稅「係應該做」，並指現時已批出預售樓花申請，以及不用審批、可隨時發售的一手住宅單位共有一萬八個；至於預計三十個月後建成，符合預售樓花申請條件的單位則有二萬八千個，希望這四萬六千個單位可盡快推出市場。
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