﻿碩士生也加入戰圈 應徵教助爭崩頭

教育界職位搶手，近年連教學助理也學歷膨脹。有校長指，近年愈來愈多曾從事各行各業者，為求取得薪高假多的老師職位，紛紛申請擔任教學助理，務求取得教學經驗，繼而報考學位教師教育文憑（PGDE），當中不乏高學歷者。有校長表示，本港教職位仍然非常有限，隨着畢業生愈來愈多，未來教學助理的競爭也會愈來愈大。



持中文學士學位的李小姐（化名）上月到屯門一間中學應徵教學助理，在小組面試後與同組的三名申請者交流，得悉他們全是碩士生。「有無搞錯？我只想做個教學助理，竟然都有一堆碩士生嚟爭。」她指，該職位月薪約一萬一千至一萬二千，五天半工作，待遇不吸引，她只因招聘廣告列明有時間和老師一同教學，希望取得教學經驗後轉任老師。



陳先生（化名）近兩年成為中學老師，曾擔任教學助理兩年，憑着不斷轉學校才能「升職」，惟在多區任教期間，目睹身邊的教學助理學歷愈來愈高。他表示，一名中大數學系畢業，兼已取得PGDE的同事，在中學任職教學助理的四年間，亦已碩士畢業，無奈至今仍未能成為老師，「我認識兩個同事都有類似情況。」



特首林鄭月娥上任後，已將中小學班師比每班各加零點一，理應有部份教學助理能轉職老師，騰出空位，減低入行競爭。但陳先生直言，學校過去為求留住人手，已經聘請了很多「超額教師」，再加上過去以不同政府津貼請人，常額教師席位根本不足以容納大批「過剩」人手，教學助理也無從轉職。



人手過剩 教助轉職難



高主教書院總校長盧詠琴分析，教師薪酬普遍較外界行業高，而且假期多，成為不少年輕人希望投身的行業，「年輕人想要有work-life balance，學位教師就算不升職，頂薪都有六萬幾蚊，係一份好工。」她直言近四五年有愈來愈多碩士生會先申請成為教學助理，取得工作經驗後，再向教師進發，學校也開始視學士學位為申請教學助理的入場券。



她稱，近年每次招聘教學助理，都接到數以百計的求職申請，反映職位相當搶手，除了碩士生外，還有原本在與教育無關行業，「有人做開公關、翻譯員……都話想做教學助理，想慢慢試入教育行業。」



校長：學歷非唯一考慮因素



嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學校長李雪英指，聘請教學助理時，學歷並非唯一考慮因素，學校反而更着重求職者是否能在教學上發揮正面作用，「有時教學助理都要幫學生上補習班，我哋想要對教學有熱誠、思想正向嘅年輕人。」



佛教善德英文中學校長何滿添則說，學校會挑選具相關學歷及教學經驗者來面試，面試期間會問考生何以希望加入教育界，亦着重申請者是否懂得製作教具、了解課程內容等，及早準備能加大成功獲聘的機會。