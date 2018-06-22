﻿﻿拳王闊別擂台30載﻿ ﻿「功夫得」輾轉武術人生﻿

電影《一代宗師》名句：「功夫，係一橫一豎……企得番喺度嗰個先啱晒！」本港「一代拳王」江富德演繹真功夫，一腳一拳，一收一放。《東周刊》報道，八歲開始習武的江富德，七八十年代更是全球身價最高的華人職業拳手。擂台上打遍天下無敵手，卻敵不過命運玩弄，江富德在一場比賽中受傷，遺憾告別擂台，轉戰拳館教拳，轉眼已逾三十載。



踏進江富德的拳館，一群年輕精英拳手正進行集訓，他們拳來拳往，用汗水迸發着青春的光芒。在旁的江富德一臉嚴肅，指導弟子們的姿勢及技術：「大力啲，用腳踢！要有鬥志！」場內沙包的撞擊聲與拳手的喘氣聲此起彼落。



拳館內到處放滿獎座及金腰帶，全是江富德與徒子徒孫多年來用汗水換來的榮耀。「呢度無華麗裝修，無先進嘅鍛煉設備，只有破舊嘅擂台，打踢到溶溶爛爛嘅沙包同拳套……最重要我哋有永不言敗，永不放棄習武嘅決心。」他堅定地說。



現年六十三歲的江富德是武癡，即使至今已告別擂台數十年，仍從未停止操練，保持扎實強健的體形，做榜樣激勵學生。「腳傷咗就練腰力，眼傷了就練手腕，手傷咗我仲可以練頸，永遠唔會停止對自己有要求！」就算全身有傷，還可以練心力，不斷想如何栽培學生。



江富德戰勝周比利揚威



回望過去，江富德曾在全英公開賽中奪得亞軍，成為首位揚威英國職業公開賽的華人拳手，幾年後回港更擊敗拳王周比利，成為全球身價最高的華人拳手。然而，擂台沒有永遠的王者，八五年僅二十九歲的江富德受傷，韌帶斷裂，醫生判斷他無法再當一級拳手。



為生計他轉為教拳，卻遇上政府加強管制拳賽，影響學生學拳意欲，「最初免費教拳，後來叫學生每月交五十蚊學費，學生有微言，甚至上拳館打我。實在搵唔到食，一度後悔走上呢條路。」其後他轉往北上搞生意，惟兜兜轉轉始終情歸拳術，○○年返港重開拳館，經過十多年努力，拳館終打出名堂，素有木人巷之稱。



