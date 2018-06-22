﻿入口不須報關 走私紅酒猖獗水陸北上逃稅百萬

台灣高雄上月底查獲歷來最大宗紅酒走私案，貨櫃證實來自本港，揭發本地走私紅酒猖獗。據業界透露，本港入口紅酒不須報關，亦無稅項，是全球紅酒一大集散地，走私集團看準機會，經港大舉散貨到亞洲各地，尤以報關手續繁複、兼稅收近五成的內地為大戶。業界爆料，有行家以遊艇運貨，實行「假旅遊，真走私」，走一轉數百萬元貨，至少節省過百萬元稅。



港府自○八年起撤銷所有與葡萄酒稅有關的清關及行政管制措施，本港隨之成為葡萄酒免稅港。香港葡萄酒商會副會長蔡少霖指，本港自此成為全球紅酒的集散地，紅酒進口不用報關，上岸後七天內向統計處稍作登記，便可入境，惟行內有害群之馬看準本港稅率與外地差異，多招走私以逃稅，「一切都是錢作怪。」



行內人周先生（化名）表示，不少行家會經港走私產品到台灣、新加坡、內地、韓國等地，其中內地是走私集團最活躍的地區，「內地抽稅近五成，走私可以省下很多錢。」他得悉，行內流行以螞蟻搬家的運貨方式北上，每支酒收費三十至一百元不等，惟有公司認為大批運貨更好賺，會聯同運輸公司合作，一整車貨運送回內地，運輸費只是貨品總值的一成，「好過慢慢清關賣。」



他又說，賣酒到內地手續繁複，不但要列明產品入貨處，每批酒更要抽其中三支樣本檢查品質，惟商家一般不願透露貨源，亦無法在銷售量少時，付出樣本作檢查，「如果我只賣十二支酒回去，被抽走三支，便會賺少很多，生意也不用做。」



小規模物流公司參與



物流公司總經理陳先生（化名）直言，行內不少規模較小的物流公司亦有參與走私紅酒，主要以陸路和水路運載紅酒入境內地。行內亦有公司會以俗稱「大飛」的快艇走私紅酒，收費大約是紅酒價格的兩至三成，若中途遇上海關截查，會將所有貨物推落海。



他估計，紅酒走私到內地後主要供應予一些小型卡拉OK或桑拿，但不排除大型酒店或餐廳亦有入手，「他們大多從一個內地中介採購物品，即使中介有入走私紅酒，大公司也不知道。」



除了與走私集團合作外，亦有業界指，行內有公司為了做貴價酒走私生意，會特意購入遊艇，以旅遊派對為名，載着大批紅酒回內地，實行「假旅遊，真走私」，「帶七十支，每支價值十萬元的酒回去，可以省下三百多萬稅，被海關查到推說是搞派對用便可。」



不過，香港紅酒協會會長張耀成說，紅酒一般要放在恒溫櫃中才能確保酒不會變質，惟他相信走私集團不會使用價錢較一般貨櫃高一倍的恒溫櫃，故走私不止要面對法律風險，產品亦有可能損壞， 最終得不償失。



海關於過去三年共破獲五宗涉及葡萄酒違反《進出口條例》的案件，檢獲物品估計市值共約一百七十萬元。根據《條例》，任何人士輸入或輸出未列於艙單上的貨物即屬違法，一經定罪最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。



