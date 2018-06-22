﻿﻿跨境外圍波集團﻿ ﻿土法食大茶飯避警查﻿

四年一度世界盃上周揭開序幕，三十二隊國家足隊奮力迎戰之際，活躍港澳及內地的外圍波集團亦空群而出，瓜分以千億元計的地下超級大彩池。《東周刊》獨家專訪一名外圍莊家，揭開他們為開拓財源及逃避執法部門狙擊，在今屆賽事變招運作的情況，本港警方及澳門司警亦採取應對策略。



《東周刊》報道，香港賽馬會及澳門彩票有限公司雖有提供合法賭波活動，但不少地迷及賭徒仍喜歡投注外圍，主要因為外圍波集團提供的賠率較佳、容許客人先投注後找數、輸錢又可獲折扣，加上玩法五花八門，遠比合法途徑賭波吸引。



兩年前歐洲國家盃期間，有外圍波集團全線依賴智能手機收纜及操盤，結果被警方搗破。前車可鑑，現時有規模的莊家今屆世界盃紛紛回歸傳統，設置秘密投注中心，由專人負責接聽已確認身份的「艇仔」來電落注，再將波纜逐一記錄，並以錄音系統及輸入電腦儲存。外圍波莊家阿耀（化名）表示，「不少莊家把基地移師至東南亞國家，且不時更換，減低被追查的風險。」



外圍波集團部署逃避警方狙擊外，亦設法開拓財源，爭取更多客戶投注。阿耀指香港多人賭波，但澳門豪客亦不少，兩地客源皆為必爭之地。他指澳門作為全球第一賭城，是最有脈絡接觸內地豪客的橋頭堡，「早在世界盃開鑼之前數個月，所有外圍集團已開始招攬澳門賭廳疊碼仔兼做『艇仔』。」



秘密投注中心收波纜



阿耀又透露，幾個扎根澳門的大莊家，以往每逢有足球大賽，所收的波纜以百億元計，今屆世界盃更加大力度食大茶飯，再計及其他活躍港澳及內地的莊家，單計外圍彩池最少逾千億元。



面對外圍波集團空群而出，澳門司警已全天候監察外圍波動向，並加強勸喻市民不要非法賭博。本港警方更派出「O記」（有組織罪案及三合會調查科）領軍，針對今屆世界盃，採取代號「火刺」行動，透過網上巡邏、放蛇、與境外執法機關交換情報，以及組織聯合拘捕行動四大招數，狙擊一眾外圍波集團。



為進一步收集情報，O記最近更成立特別小組，跟刑事情報科、網絡安全及科技罪案調查科跨部門合作，在各警區搜集外圍波集團收波纜情況，以及與境外執法機關交換情報，隨時採取聯合行動。O記警司布振權指，「由於科技發達，避免行動期間有任何風吹草動，令涉案人士銷毀罪證，故每次行動不管涉及多少國家、地區或地點，都會部署同一時間突擊，才能有效打擊外圍波集團。」



