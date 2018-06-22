﻿OTO保健及保鮮產品 激筍換購優惠至本月底

《頭條日報》為讀者精選超筍換購產品，向來優質實用，備受歡迎。今期推出OTO護脊按摩、頸椎枕及Neoflam 「My Storage」耐熱玻璃盒激筍換購優惠，讀者只需以低至二六折就買到優質實用嘅產品。激筍優惠快將於本月底結束，大家記得把握最後機會入多啲貨啦！



都市人唔多唔少都有頸肩背痛等毛病，選購兩款OTO保健產品就可以幫助紓緩疲勞鬆番吓！OTO護脊按摩墊根據人體工學設計，體貼脊骨，亦具備震動按摩功能，無論置身屋企或車內，只需用附設的延伸帶將護脊墊固定於椅背上，就可輕鬆坐享按摩樂趣！另一款OTO頸椎枕，備有流線型設計，為頸部提供舒適承托，於屋企休閒小睡時戴住佢，舒服之餘又可以保護頸椎健康，而且仲採用輕巧記憶海綿，可以壓縮收藏，方便攜帶出門或旅途時用，去到邊都可以輕鬆保健啦！每個頸椎枕仲附送一個收納袋，方便收納及保持清潔，非常貼心！



Neoflam 「My Storage」耐熱玻璃盒，至啱用嚟加熱飯餸，或用作飯盒帶返工或返學，耐熱玻璃入得焗爐（盒蓋除外）及微波爐，四面環扣盒蓋配防漏矽膠圈設計，更有助延長食物保鮮時效；玻璃盒連蓋一套兩件（0.52L及0.8L），可疊起存放節省空間，又可放入洗碗機清潔，省時慳力！



六月三十日或之前，大家只要憑《頭條日報》指定印花及已入帳嘅銀行櫃位/櫃員機收據正本，到指定OTO門市或星島中心即可換購。護脊按摩墊折後二百九十九元（建議零售價四百九十九元）、頸椎枕折後一百七十九元（建議零售價三百四十九元）、耐熱玻璃盒折後七十九元（建議零售價二百九十九元），即用「頭條Jetso」App攞電子印花換購及睇換購詳情啦！



