﻿﻿神探上身屢破奇案﻿ ﻿印裔保安圓警察夢﻿

將車輛毀壞案、藏毒案等一一搗破，段段情節恍如警匪片，卻發生在這名在港土生土長的印度裔保安人員白俊達（Jimmy Singh Baljinder）身上。自小立志的警察夢，因不懂中文讀寫而落空，長大後卻不惜犧牲閒暇時間，勇破多宗奇案，甚至連警察亦封他為「神探」。到底是甚麼成就了這位「警察」？他笑言，是祖父輩當兵的遺傳，還有對香港這寸土地的熱愛。



「嘩！點解廣東話講得咁流利？」Jimmy身軀高大、膚色黝黑，橫看豎看都不像一個香港人，但其實他與爺爺和父親，三代都在港土生土長，是不折不扣的香港人。Jimmy的爺爺和父親都曾在印度當兵，受他們影響，Jimmy從小便立志當警察，夢想自己有天穿起制服，儆惡懲奸。在國際學校接受教育的Jimmy，不諳中文讀寫，不得不無奈放棄警察夢，「中五那年，我在金鐘遇到一名警察，問他要怎樣才可加入警隊，那時才得知不懂閱讀和書寫中文，不能當警察。」



私人時間調查案件



當不上警察雖可惜，但Jimmy並沒因此放棄為民請命的理想，畢業後轉而投考懲教助理，在赤柱監獄服務了十年，近年則從事保安管理工作。即使下班脫下了制服，Jimmy亦沒半點鬆懈，甚至自發利用空餘時間調查身邊發生的可疑案件，屢破奇案，被冠以「神探」稱號。



要數最為人津津樂道的案件，Jimmy說年前偵破的一宗毀壞汽車案，當時他和鄰居每晚均會將座駕停泊在屋苑停車場內，卻不時被弄毀，初時以為只是附近的年輕人晚上到處流連，不小心造成。但多次中招後，Jimmy心深不忿，決定報警，但屋苑保安卻拒絕將閉路電視錄影片段交予警方，令Jimmy心生疑問。



「於是我自己買車cam（攝錄機），怎料晚上安裝時，突然有人從背後拍我，原來是警察，他說：『啱喇，我們一齊伏啦！』」結果待至凌晨二時許，一名屋苑保安騎着單車巡邏經過，「他左望右望，一個飛毛腿踩爛我的倒後鏡，再踢爛另一架車，警察便馬上拘捕他。」其後Jimmy得知保安因不想住客泊車，於是蓄意毀爛汽車。去年Jimmy更勇破一宗藏毒案，獲警方頒發好市民獎，嘉許其英勇行為。



破案橋段有如警匪片，問Jimmy為何有此「慧根」，他笑言不知道，「血入面已經有，遺傳吧，家族幾代都當兵，很容易便會察覺到別人有古怪。」家族遺傳更見於Jimmy的兒子身上，其十八歲大兒子亦立志當警察，Jimmy刻意督促他學好中文，早前更與他遠赴烏克蘭參與反恐訓練。



Jimmy形容，自己是香港的一份子，能為這地方的安全出一分力，感到非常自豪。最近他更獲邀在華懋集團主辦的「至愛我家」攝影及短片比賽宣傳片中演出，分享自己對香港的感覺，「我是很香港的香港人，不論種族，我們都是一家人。」



