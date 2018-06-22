﻿﻿否認婚姻「亮紅燈」﻿ ﻿一樂燒鵝東主賣舖分家﻿

屹立大埔四十多年的隱世名人飯堂一樂燒鵝，大埔總店忽然關門大吉，開價一億元的舖位，上周以八千多萬元成交。有知情人士稱，掌舵人朱建華婚姻出問題，毅然賣舖分家。《東周刊》直擊久未露面的朱建華夫婦與潛在買家洽購，否認婚變，聲稱收山退休。



第二代傳人朱建華是家中大佬，多年前隨父親在大埔總店學廚，之後與太太溫桂桃接手經營，舖位也是兩人聯名持有。土地註冊處資料顯示，朱建華兩年前以呈請人身份提出婚姻訴訟。知情人士透露，其中一方要求賣盤分錢，並堅持以高價頂讓，「人已經無咗，唔想錢都冇埋，老來無依靠，所以一直對價錢咬得好緊。」



與買家洽購 夫婦零交流



早前，《東周刊》直擊朱建華夫婦與其中一名潛在買家洽購，兩人完全零交流，並保持遠距離，朱太坐在大廳，朱建華就在會客室等，直至買家到達，朱太才應經理要求入會客室傾談。期間買家曾還價，但兩夫婦似乎事前未有默契，中途一齊離場密斟，半小時後似有共識，朱太率先返回地產舖內。朱建華卻神神秘秘地攞起手提電話撥出兩個電話，隱約聽到其中一個似是向律師徵詢意見，另一個則向人匯報最新情況。



之後，朱建華從容地返回地產舖，半小時後才踏出舖，與朱太傾了幾句，然後兩人形同陌路人般一個向左走、一個向右走。記者把握機會，上前問朱建華有關婚變傳聞，他淡定回應說：「全屬謠傳，無咁嘅事。」對於賣盤原因，他亦辯稱：「做咗咁多年，周身病痛，想退休好正常，多謝大家關心我哋賣舖嘅事。」



一樂燒鵝馳名海外，上周自殺身亡的美國著名飲食節目波登（Anthony Bourdain）也是知音，早年他親臨大埔店，連吃幾隻燒鵝髀，形容鵝肉、鵝油和鵝皮的配搭是「鵝之交響曲」。他的高度評價，旋即令這間隱世小店揚名海外，食客千里慕名而來。



打理中環舖的四弟朱健輝聲稱，年約六十的大哥年事已高，難覓接班人，對方五年前曾透露退休想法。他補充，無意插手大埔總店，亦沒有興趣買該舖自行經營，直言：「我向咗前行就唔會再返轉頭。都出咗城啦，再出就要衝出世界！」



