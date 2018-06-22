﻿﻿「單車爸爸」義教﻿ ﻿陪孩子踏過孤寂﻿

「如孩兒能伏於爸爸的肩膊，誰要下車？」一句來自歌手陳奕迅的《單車》歌詞，道出不少人對父親的心聲。四十歲全職爸爸黃曉生（Nelson）度過了孤寂的童年，深明並非人人都感受到父愛，於是自發義教騎單車，將對親兒的愛隨着單車滾輪帶給社區其他小孩。一年間，他成為近九百位小朋友的「單車爸爸」，讓當中不少喪父的孩子暫享父愛滋味，彌補單親家庭的創傷。



「單車爸爸」Nelson形容單車與他的人生密不可分，童年在潮州家鄉生活的他笑說：「小時候，爸爸會騎單車載着我和弟弟到街市買菜，我特別喜歡坐在父親前面，因為可以看風景，感覺上特別得寵！」



為一嘗飛馳的快感，Nelson六歲時就偷偷學騎單車，當時那輛車是送石油氣型號，比他高很多，結果弄得遍體鱗傷，回家被父親狠打一頓。他笑言那時不明白父親「愛之深責之切」，但就是不服輸，挨着牆壁「跌跌撞撞」下自學成功，「到現在我仍然記得當時莫名快感和成功感！」



Nelson滿以為學會騎車後，就能與父親穿街過巷，可是在他八歲時，父親為了養家，隻身離鄉遠赴香港在祖父的造紙廠打工，一年才回家一次，直至他十二歲時，一家四口移居香港才能團聚。



童年缺父愛



由於童年的不快經歷，Nelson深刻體會孩子缺乏父愛的遺憾。育有十歲和七歲兒女的他，無視「男主外，女主外」的俗世觀念，成為全職爸爸。Nelson的父愛更由他的家庭擴展至社會上其他的小孩子。一年多前，他教曉鄰居小女兒騎單車，突然感懷身世，萌生義教小朋友學單車的念頭，冀孩子可得到快樂的回憶。



他透過fb開設「收生」專頁，短短一年竟吸引近九百名小朋友參加 。雖然義教場地位於沙田第一城住所附近的籃球場，卻有家長不惜帶子女從港島、天水圍及將軍澳等地區慕名而來。



Nelson稱，這些孩子逾半來自單親家庭，大都缺乏父愛，各自有一段傷心往事。他曾收到一名三兒之母的信息，指孩子的父親患腦癌辭世，稚女無法像兩名哥哥一樣，向父親學習騎車技術，於是請求他代為傳藝，令他大為傷感。另有一名三歲喪父的七歲學生，由於肢體協調能力較差，學車進展不理想，更因不小心，被所騎單車刮傷小腳，當場放聲大哭，Nelson立即將他一抱入懷，安撫情緒。



好景不常，兩個月前，Nelson被一名自稱老師的女住客投訴，指他在籃球場教車不當，會教壞小朋友，其後驚動保安和區議員，他不堪壓力被迫叫停義教，令不少網民大感可惜。



不過，這份義舉卻在不知不覺間，由街坊及學生之間廣泛傳開了。有熱心人更慨贈單車支持義教行動，亦有不少孩子皆以這位「單車爸爸」為榜樣，除了送上心意卡道謝，更願意將所學的單車技能，傳授給身邊人。



