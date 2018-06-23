﻿警方收投訴 內部調查 男警「抄牌」𠝹O靚模 調情錄音公開

警員以截查為名識女仔？一名O靚模稱遭一名巡警截查，向她索取電話號碼，其後她接獲疑是男警來電，對方提議登門把酒談心，O靚模不齒「男警返工撩女仔」，把他語帶挑逗的電話談話放上網，並向警方投訴。據悉，警方將展開內部紀律調查。



女事主伍淑怡（Yoyo），任職O靚模。她在社交平台發帖，指前日下午五時在步往港鐵旺角站途中，遭一名軍裝警員截查身份證，被查問其職業、電話和地址，「跟住就問可唔可以同我做朋友？」伍淑怡不以為意，當晚即接獲疑似該警員的來電及WhatsApp訊息。



女事主網上公開電話對話



她把一段雙方長約十分鐘對話放上網，男方起初閒話家常，小心翼翼說：「真係唔好跣我，我畀人出賣過一鋪。」當伍提出做普通朋友時，男子語帶暗示道：「咁普通呀？你都明啦，仲要普通呀真係……你都識講要好秘密㗎啦呢啲嘢！」男子不時稱讚：「你把聲咁好聽嘅！」「你真係好可愛！」更乘機問：「你幾時得閒呀？」提議帶同酒水到香閨傾偈，遭伍推搪，他未幾即追問：「你可唔可以畀張最靚嘅相我呀？」伍則拒絕。



報警及投訴警察課舉報



伍淑怡表示，電話是由一名女友人代她接聽，她對疑似警員的行為感到氣憤：「佢截查我時戴住隻結婚戒指，連WhatsApp個icon都係同佢老婆嘅結婚相，竟然咁明張目膽（明目張膽）去約炮。」她憂慮個人及女友人安全，故將事件公開，昨天到警署報案。警方確認昨午一名女子前往旺角警署備案及向投訴警察課投訴。警方強調非常重視人員的操守，如證實有人員違規，定必嚴正處理。



有資深警員指出，警員截查可疑人物時，一般只問身份證號碼，沒必要取電話，若警員向女士取電話並致電談私人事，或已違反警員守則。有法律界人士指出，若警員要求提供聯絡電話等個人資料，市民有權保持緘默，警須調查有沒有人員違規。



