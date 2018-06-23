﻿教會指已離職 交警方調查 ﻿女教友fb稱﻿﻿遭前牧師性騷擾﻿

網上近日瘋傳一間教會的前牧師捲入性騷擾醜聞，有女教友在facebook帖文，指多年來有年輕及未成年女教友，經常遭到一名以爸爸自稱鹹濕牧師，要求她們稱「黎（嚟）坐爸爸大髀」及「比（俾）爸爸攬吓」等性騷擾及侵犯，更形容對方是「禽獸牧師」。發帖者稱不滿教會接獲投訴後對事件草草處理，遂上載事件，希望各界關注。



據悉，涉事教會位於慈雲山，前日一名自稱為該教會的女教友，在facebook帖文投訴一名牧師多年來向她及多名年輕女教友性騷擾。帖文者稱，她十歲加入該教會，至今已十七年，而涉事牧師為教會開荒會員之一。



與年輕女教友建「父女關係」



帖文投訴稱，多年來涉案牧師藉照顧青少年小組，向年輕或未成年女教友建立「父女關係」後，經常以爸爸自稱，要求部份女教友稱「黎（嚟）坐爸爸大脾（髀）」、「比（俾）爸爸攬下」、「爸爸睇到你走光唔緊要，比（俾）其他男仔睇到就唔得」等進行性騷擾及侵犯。發帖者更在文中加了「#metoo」，又稱不願成為禽獸牧師的幫兇。其後又指教會收到投訴後沒有報警，亦沒有處分牧師便中止調查，遂在網上公開事件，希望教會正視事件。



涉事教會昨在官方網頁發聲明稱，該會早前收到有關一名前職員牧師的性騷擾投訴，並已展開跟進相關事宜。被投訴人已主動聯絡警方，事件現已交由警方處理，該會將全力配合警方調查。據悉，涉事牧師數星前離職。



警方回覆本報查詢，指黃大仙警署昨日接獲一名男子就相關事件報案，案件暫列作「求警調查」，交由黃大仙警區刑事部人員跟進，暫未有人被捕。



警方會主動派員向相關機構了解事件，呼籲任何人如就案件有資料提供，可致電三六六一六一〇〇與黃大仙警區人員聯絡。



