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﻿四驅撞欄翻 警合力扶正

2018-06-23 列印
　　大埔發生四驅車撞欄翻側意外，數名到場調查警員事後合力將車扶正場面。前晚十一時許，五十八歲姓何男子，駕駛一輛奧廸四驅車，沿大埔廣福道駛至靖遠街交界時失控，四驅車撞毀路邊兩米鐵欄、一支燈柱及一個安全島，繼而向左翻側橫亘路中。

　　意外中，司機手腳擦損輕傷及感到頭暈，自行爬出車廂。警員到場調查，司機通過酒精呼氣測試，送院治療後無大礙。意外後，由於四驅車阻塞路面，要數名警員合力將四驅車扶正及推向路邊，然後拖走檢驗，現場交通受阻半小時恢復正常。

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