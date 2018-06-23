  • 2018年6月23日 星期六
  • 26º
  • 95%
熱門： 世盃狂熱律政鹹豬手港鐵水龍捲濕疹

日報新聞 > 港聞

﻿﻿黃雨四小時﻿﻿長洲又見水龍捲﻿

2018-06-23 列印
■市民在長洲目擊水龍捲。
Previous Next

　　炎夏，水龍捲出現旺季！昨日天氣不穩，時有狂風雷暴，天文台一度發出四小時的黃色暴雨警告，有市民在長洲目擊水龍捲，屬天文台本月第三次收到水龍捲報告。

　　天文台於facebook貼出網民來圖指，昨晨有市民在長洲目擊水龍捲，是香港六月第三次有市民拍攝到此現象。天文台高級科學主任蔡本良表示，水龍捲是因為漏斗雲接觸到水面而形成。對於近期屢收到水龍捲報告，他估計因為市民近年對水龍捲的關心與認知增加，令市民多加留意水龍捲，一有發現便拍下報告。

　　另外，天文台昨日亦於十二時十五分發出黃色暴雨警告，維持四小時至四時十五分取消。

　　多區錄得超過四十毫米雨量，大嶼山及新界西北部雨量更超過六十毫米。展望周日仍有幾陣驟雨，隨後兩三日驟雨減少，漸轉天晴。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd