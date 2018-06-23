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﻿七類高風險病人 停處方易消達

2018-06-23 列印
■香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。資料圖片
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　　瑪麗醫院日前公佈，曾向病人處方一款消化藥易消達（Enzyplex），但檢驗發現藥物帶有真菌紅麴霉菌（Monascus）。醫管局昨召開會議評估風險，據醫院藥劑師學會會長崔俊明了解，醫管局決定即時停止為七類在公立醫院接受治療的高風險病人處方藥物易消達，包括癌症及接受移植手術等、免疫力較低的病人。

　　崔俊明要求藥廠盡快提交報告，交代藥物是否受污染的問題。港大微生物學系講座教授袁國勇指，這種藥以豬胰臟提煉而成，過程較易受污染。

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