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﻿1800萬元電子產品水路走私被截

2018-06-23 列印
■水警截獲價值一千八百萬元智能手機等電子產品。
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　　水警聯同海關人員採取聯合行動，破獲歷來第二大宗海上走私智能手機案。

　　昨晨十時，人員發現南面水域有一艘長二十呎的白色快艇形跡可疑，上前截查時對方加速逃向內地。

　　經過約三分鐘海上追截，水警小艇人員在橫瀾島以東約兩海里將快艇截獲。

　　水警在艇上搜出四十六箱共約九千部智能手機及平板電腦等電子產品，大部份為二手貨物，總值約一千八百萬元。

　　船上兩名二十五及四十歲男子未能出示載貨倉單，水警懷疑為走私貨物，以涉嫌企圖輸出未列倉單貨物拘捕兩男子。

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