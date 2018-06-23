﻿1800萬元電子產品水路走私被截

昨晨十時，人員發現南面水域有一艘長二十呎的白色快艇形跡可疑，上前截查時對方加速逃向內地。
經過約三分鐘海上追截，水警小艇人員在橫瀾島以東約兩海里將快艇截獲。
水警在艇上搜出四十六箱共約九千部智能手機及平板電腦等電子產品，大部份為二手貨物，總值約一千八百萬元。
船上兩名二十五及四十歲男子未能出示載貨倉單，水警懷疑為走私貨物，以涉嫌企圖輸出未列倉單貨物拘捕兩男子。
警員以截查為名識女仔？一名O靚模稱遭一名巡警截查，向她索取電話號碼，其後她接獲疑是男警來電，對方提議登門把酒談心，O靚模不齒「男警返工撩女仔」，把他語帶挑逗的電話談話放上網，並向警方投訴。據悉，警方將...
2018-06-23
中美貿易戰升溫之際，中國國家主席習近平周四在北京會見多家跨國企業負責人，除了批評貿易保護主義，又趁機宣揚「一帶一路」戰略，強調為國內外企業家投資創業營造更寬鬆有序的環境。 央視報道，習近平在北京會見赴中出席「全球首席執行官委員會」特別圓桌峰會的跨國企業負責人，在會上強調二○一七年以來，全球經濟出現了穩定向好態勢，但世界經濟成長依舊乏力，貿易保護主義、孤立主義、民粹主義等思潮不斷抬頭，世界和平與發展面臨的挑戰愈來愈嚴峻。 他又宣揚「一帶一路」，中方鼓勵跨國公司同中國企業開展合作，達到互利共贏。他又重申，中國將繼續大幅度放寬市場准入，繼續創造更具吸引力的投資環境，加強智慧財產權...
2018-06-23
近日在網上瘋傳的一張「哭泣女孩」照片，已成為美國應付這場人蛇危機的代表性圖片。這名兩歲小女孩叫亞妮拉，來自洪都拉斯。她跟隨三十二歲母親桑德拉，偷渡近三千里到美國時被截獲，受驚大哭。 女孩父親埃爾南德斯三星期無法與妻子聯絡，直至見到「哭泣女孩」照片，知道他們安全，總算放心。 他在洪都拉斯受訪時稱，亞妮拉當時沒有從妻子身邊被帶走，而是在德州邊境一同被扣留，妻子亦已申請庇護。「哭泣女孩」照片被全球媒體用來控訴特朗普政府強行令非法入境者骨肉分離，更成為《時代》雜誌最新一期封面，《時代》把女童照片與特朗普照片合成在一起，配上「歡迎來到美國」標題。照片被用作協助難民的籌款活動，籌得一千...
2018-06-23
近年接連有多個大型住宅項目推出的新地，近數月連番加推多個項目貨尾，最新為毗連港鐵元朗站、尚有約550伙餘貨的GRAND YOHO二期，發展商除開放GRAND YOHO二期現樓示範單位外，更推出五伙大單...
2018-06-23
內地股市回穩，帶動港股輕微反彈42點，俗稱「牛熊分界線」的250天線失而復得。不過，整個星期恒指累跌970點，跌幅達3.2%，是今年三月底以來表現最差一周。 國企指數表現更疲弱，跌24點，收市報113...
2018-06-23
德國衛冕世界盃第一擊卻不敵墨西哥，眾將承認上仗輕敵，保證今晚F組次輪於索契菲什特奧林匹克球場鬥瑞典會重拾霸氣。當中據報取代基迪拉出任正選的土耳其裔防守中場根度簡，矢言拋下早前與土耳其總統埃爾多安合照的政治風波，在今仗領軍全取三分，精忠報國。（now616、618台周日凌晨2:00直播） F組首輪0:1不敵墨西哥，德軍攻守均未如理想，門將紐亞、中場湯馬士梅拿均矢言今仗會收起輕浮的態度，以全新面貌出戰。前者強調：「球隊和球員質量沒有問題，最重要是比賽態度，我們會團結擺脫困境。」 誓除「叛國」指控 據德國《圖片報》透露，日耳曼軍團教練路維將會微調陣容，左閘祖拿斯赫達病瘉復出，中場...
2018-06-23
血拼並不是女士專利，今次E-Max WearHouse九展名店倉多間名店同期舉行男士用品割引，當中包括Emporio Armani手錶、Gucci手提包、Ecco鞋履等，正好讓男士們瘋狂掃貨。 手錶鞋...
2018-06-23
梁朝偉與名導王家衛的澤東電影公司合作多年，先後助偉仔於多個電影頒獎禮上封影帝；偉仔昨突然宣佈，跟澤東電影長達20載的經理人關係正式畫上句號，暫由太太劉嘉玲為他接洽工作事宜，王家衛表示，與偉仔合作感「光...
2018-06-23
最近聽到很多僱主抱怨，說請人很難。不但有經驗的員工難請，就算係剛從大學畢業的新人，也不容易請得到，請得好。 僱主傳來的都是一些零零碎碎的印象，其中一個感覺是整個社會中產化，令年輕人的就業態度變得比較鬆散，畢業之後也不會馬上找工作，會先去旅遊一、兩個月再慢慢打算。另一個普遍現象是上班一段時間，便覺得很辛苦，在沒有甚麼特別理由的情況下，辭職不幹。更有甚者，是家長也鼓勵他們這樣做。 最近聽到一個小故事，有一名四大會計師行，即所謂Big 4的老闆，當年他剛出道的時候，遇上埋數的旺季，晚晚做審計做到凌晨兩、三點才回家，也視作等閒。今天他的孩子會計畢業，加入了他的公司。他見到孩...
2018-06-23
練馬師大摩昨晚抵達大阪後，昨晨到阪神競馬場督操，觀看「明月千里」由助手在草地跑道慢踱兩圈，課後練者表示，「明月千里」來日的過程順利，到埗後飲食情況正常，目前健康狀態良好。對於該駒排在十三檔，大摩則表示二千二百米起步點在直路最尾位置，參賽馬應該有足夠時間找到空位，而鞍上人布文曾勝日本盃，熟悉日本賽事模式，所以臨場將交由騎者發揮。 大摩接着提到，「明月千里」今仗將配戴羊毛面箍上陣，但他們將利用日本馬會賦予的權利，如果馬匹到達起步點後，發現馬兒煩躁不安或難以控制，便會將之除去，務求該駒可以臨場發揮出最高水準。 「明月千里」雖然曾流鼻血且在復出一役表現一般，但始終是上季香港馬...
2018-06-23