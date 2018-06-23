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﻿譚惠珠張勇同任基委會副主任

2018-06-23 列印
　　《基本法》委員會新委員登場。一連四日的人大常委會昨午閉幕，表決通過新一屆香港《基本法》委員會名單。現任基委會委員譚惠珠及人大法工委副主任張勇將分別接替梁愛詩與張榮順，成為新一屆基委會副主任。立法會議員梁美芬亦將加入成為港方新委員。黃玉山、莫樹聯、陳弘毅及劉廼強則繼續留任。至於內地委員就全部換血，港澳辦副主任黃柳權、中聯辦副主任陳冬、全國人大法工委國家法室主任武增及人民大學法律學院院長韓大元將會加入成新委員，全國人大常委會法工委主任沈春耀則任基委會主任。

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