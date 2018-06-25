﻿釣友登山救人 新牌仔駕飛機 墜落 大埔命危

大埔馬屎洲昨天發生罕見「空難」。一名疑似「新手」機師昨午駕駛一架小型飛機，獨自在空中作花式飛行訓練，詎料僅飛行十分鐘，飛機突然失控直插馬屎洲山頭，受傷的機師報警求救，送院後情況危殆。馬屎洲附近村民目擊飛機墜落，紛紛上山救人，將機師救下山。民航處現正連同香港飛行總會調查意外成因。



涉事二十三歲機師姓李，據悉持有小型飛機牌照，有三個月飛行經驗。昨午四時二十分，他駕駛一架Zlin Z42小型飛機由石崗機場起飛，十分鐘後飛至大埔馬屎洲上空，相信他在空中作花式飛行訓練，惟飛機突然失控直衝山頭，墜落在馬屎洲一處山坡上，機身懸掛在樹枝上，機翼、機身均損毀，幸沒有爆炸，也沒有人或建築物被波及。機師手、腳及頭部受傷，意識清醒，自行報警求救。



當時多名馬屎洲村民目擊事件報案，有人憶述事發時聽到飛機引擎發出隆隆巨響，未幾三百六十度自轉，墜落山頭。警方接報後，多輛消防車、水警輪趕赴馬屎洲對開三門仔，人員登山搜索飛機殘骸及機師下落。



疑獨自練習空中花式



當時與兒子、兄長在馬屎洲魚排釣魚的駱先生接受本報訪問，指事發時抬頭望空，赫見該飛機：「好貼山，有啲似失控。」並直撞山坡。三人見狀急駛船靠岸，往意外現場的山頭救人。他稱：「行咗大概十層樓高，先見到失事飛機。」機身嚴重損毀，機師清醒，可以回答問題，並自行爬出機艙。駱先生的兒子其後往山腳為水警引路，他則與兄長一同扶機師下山，至海邊再交水警接手處理，他事後自言：「救人如救火，任何一個人見到都會做。」



涉事機師被送往威爾斯親王醫院治理，他額頭、鼻流血，嘴唇紅腫，送院時清醒，入夜後情況轉為危殆。民航處高級民航主任洪仲文事後到場調查，直言今次意外「嚴重」，今日會檢查飛機分析事故成因，將循機師狀態、天氣、機件三方面調查。



資料顯示，涉事Zlin Z42為一款雙人單引擎輕型飛機，多用於目視飛行訓練、基本特技飛行訓練、夜間飛行、儀表飛行及滑翔飛行，最高速可達時速二百三十五公里。民航處事後已證實該Zlin Z42飛機屬香港飛行總會所有，註冊編號為B-LUK，處方正與總會跟進事件。