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﻿花式飛行訓練嚴謹 須有額外執照

2018-06-25 列印
■駱先生駛船靠岸往意外現場的山頭救人。他稱機師當時清醒。
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　　小型飛機墜毀山頭，機師奇蹟不死。身兼民航機師的立法會議員譚文豪直言機師「好好彩」，他指花式飛行要求較一般飛行為高，機師須持有額外的牌照，飛行高度亦較一般高；一旦墜機，容易導致人命傷亡。

　　譚文豪表示，今次意外中的機師，可謂九死一生，甚至「多過九死」。他解釋，花式飛行一般較普通飛行有更高駕駛技術要求，機師除了要考獲基本牌照，亦須持有花式飛行牌照，其嚴謹程度甚至會針對不同花式動作，設不同牌照及考試。

　　他續指，花式飛行飛行一旦發生意外，人機危險更大，固此飛行高度較一般更高，確保失手時有足夠距離及時間「救機」。他又指，花式飛行屬目視飛行，必須在天氣晴朗時進行。
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