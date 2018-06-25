﻿田北辰促「扑爛」五高危牆徹查 紅磡站「短筋」疑多達5000支

港鐵沙中線紅磡站擴建月台工程鋼筋接駁位造假，調查報告將有問題鋼筋數目縮窄至不多於十七條，但立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰昨天爆料，指被剪短鋼筋可能達五千支，呼籲港鐵重新檢查「最大嫌疑」的五幅連續牆。港鐵回應指，已將所有掌握資料納入報告內。



田北辰昨天在電台節目上指出，他收到工程前線人員的消息，指月台連續牆內約二萬六千個螺絲帽接駁位，多達兩成即約五千支鋼筋被人剪短。田認為，港鐵須將最高危的連續牆，即一五年八月至十二月期間被揭出現問題的五幅，「扑爛」底層天花並剪斷鋼筋檢查。「我O依家最擔心今日壓力測試冇事，五年、十年後之後開始有事，成條鐵路停頓，嗰時再搞就有排搞。」



他預告將在立法會動議，日後在鐵路工程發出的不合格報告，副本必須抄送予港鐵所有管理層及工程委員會，若問題持續或涉及違規，則須通知政府：「冇得話前線做咗上面唔知。」



港鐵發言人表示，禮頓已書面確認紅磡站月台擴建及列車停放處工程均已按照其質量系統、合約中所列明的規格及法定要求完成，亦已將分判商提供及港鐵所能掌握的所有資料納入報告。



港鐵明白公眾或認為報告仍有不清晰的地方，歡迎政府成立獨立調查委員會；港鐵早前亦已委任獨立顧問為月台層板進行安全測試，稍後會向政府提交報告。



機電署促交代元朗站事件



另外，就西鐵線元朗站架空路軌橋躉沉降事件，機電工程署署長薛永恒強調非常關注，已要求港鐵就事件提交資料。他表示，沉降問題跟鐵路營運安全無直接關係，而是視乎路軌和其他設施有否受影響，政府跟港鐵亦有非常緊密的安排，確保運作正常。



