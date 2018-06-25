﻿唐狗困水渠 熱心市民相救

葡萄牙星將C朗拿度連續兩輪世界盃分組賽皆有進帳，隊友荷西方迪盛讚前者激起眾將鬥志。葡軍目前士氣如虹，今晚B組末輪有力在莫爾多維亞球場擊敗攻不銳，守不穩的伊朗晉級，直取葡萄牙客勝。（now617、619台周二凌晨2:00直播） C朗在首兩場分組賽獨攬四球，領軍取得四分今仗不敗便可以出線，重要性不言而喻。其隊友荷西方迪大讚這位隊長在球場外一樣不可或缺︰「我很享受跟C朗做隊友，他的高昂鬥志可以感染全部隊友，練習時亦會做足充分準備，將其他隊友都提升到另一層次，是國家隊最重要的資產。」 伊朗攻不銳守不穩 有三分在手的伊朗亦要晉級，今仗要搶分之餘，還要視乎西班牙對摩納哥的賽果。可...

2018-06-25