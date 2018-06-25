  • 2018年6月25日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 空置稅伍淑怡世盃狂熱沙中線小米招股

日報新聞 > 港聞

﻿唐狗困水渠 熱心市民相救

2018-06-25 列印
■唐狗被卡的水渠。
Previous Next

　　一隻唐狗慘被困水渠，幸得善心人求助救援。香港愛護動物協會前日在社交網站上載一段拯救被困唐狗短片，指接獲市民求助，指有唐狗被困在深井一條水渠下無法移動，狗隻頭部更被兩邊渠板夾着，動彈不得，狀甚痛苦。

　　愛協接獲求助後，立即派督察趕到現場進行拯救，督察先嘗試徒手拉開渠板不果，其後在熱心市民協助下，合力用工具成功把渠板撬開，狗隻見渠板兩邊被拉開後，隨即跳上地面，並無大礙，督察更摸摸牠以示安慰。

  愛協感謝當日願意伸出援手的熱心市民，並提醒市民，如發現有動物退上危難或需要緊急協助，可致電愛協24小時熱線2711-1000。

　　不少網民留言感謝愛協拯救唐狗，指「好人好事，好心好報」，亦有網民關心唐狗是流浪狗還是附近村民所養。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd