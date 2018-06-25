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﻿政府撥款設食物援助平台

2018-06-25 列印
　　本港每天有多達三千多公噸食物被廢棄，但不少基層人士卻需要食物援助服務。政務司司長張建宗昨在網誌指，政府從獎券基金撥款五億元成立的社會創新及創業發展基金，前年撥款約一千萬元委聘聖雅各福群會成立食物援助協作平台FOOD-CO，讓援助機構和捐贈企業即時了解食物供求情況，減少浪費剩食。

　　張建宗指，該協作平台已連繫超過三百三十個捐贈單位和二百二十個食物援助服務點，過去一年，食品供應由每日平均約三萬三千份增至超過四萬份，目標在明年底，提高至每日五萬份，讓二萬人受惠。政府會繼續支持社會創新的扶貧工作，在更多範疇善用科技、多方協作。

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