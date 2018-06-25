張建宗指，該協作平台已連繫超過三百三十個捐贈單位和二百二十個食物援助服務點，過去一年，食品供應由每日平均約三萬三千份增至超過四萬份，目標在明年底，提高至每日五萬份，讓二萬人受惠。政府會繼續支持社會創新的扶貧工作，在更多範疇善用科技、多方協作。
政府撥款設食物援助平台
張建宗指，該協作平台已連繫超過三百三十個捐贈單位和二百二十個食物援助服務點，過去一年，食品供應由每日平均約三萬三千份增至超過四萬份，目標在明年底，提高至每日五萬份，讓二萬人受惠。政府會繼續支持社會創新的扶貧工作，在更多範疇善用科技、多方協作。
釣友登山救人 新牌仔駕飛機 墜落 大埔命危
大埔馬屎洲昨天發生罕見「空難」。一名疑似「新手」機師昨午駕駛一架小型飛機，獨自在空中作花式飛行訓練，詎料僅飛行十分鐘，飛機突然失控直插馬屎洲山頭，受傷的機師報警求救，送院後情況危殆。馬屎洲附近村民目擊...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
日方要求放置藥餌 中國貨櫃現紅火蟻
日本近期接連在來自中國的貨櫃發現有紅火蟻的蹤影。中日韓三國環境部長昨日會議，日本環境大臣中川雅治向中國生態環境部部長李干傑要求，在貨櫃內放置殺滅紅火蟻藥物，惟中方認為措施難以實行。 中日韓三國環境部長會議昨於中國江蘇省蘇州市舉行，中川雅治與李干傑舉行個別會談期間，就來自中國的貨櫃內多次發現有原產南美的有毒紅火蟻問題，要求中方採取相應措施，在貨櫃放置含殺滅紅火蟻成份的誘餌。 李干傑回應指，將與相關部門合作，並會盡最大努力解決問題，但對有關建議感為難。 日本自去年六月起，二十九次發現紅火蟻，涉及十二個都府縣，包括十五日於大阪港一個來自深圳貨櫃中，發現逾二千隻紅火蟻的成蟲和蟲蛹，...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
英研強制標明食物熱量正視癡肥 減肥胖兒童禁售能量飲料
英國為減少兒童肥胖比例 ，正計劃研究在餐館、咖啡店與外賣餐牌上「強制」標註熱量，同時禁止向兒童售賣能量飲料，並限制廣告播放，包括於晚上九時前播出兒童節目期間，設限垃圾食物的廣告數量，目標在二○二三年前將肥胖兒童人數減半。 英國每年需為兒童肥胖問題付出二百七十億英鎊，而英國國民保健署（NHS）在治療相關疾病則要付出五十億英鎊，包括第二型糖尿病及個別癌症。 英政府為減少龐大的經濟代價，將擬定計劃，如禁止店舖在櫃台或入口處展示垃圾食物、禁止推出買一送一優惠、禁止垃圾食物的廣告在晚上九時後播出、要求甜食製造商降低產品中糖含量兩成等。 有關施政藍圖獲民眾普遍支持，但有健康團體認為做法...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
GRAND YOHO二期五伙招標
近年接連有多個大型住宅項目推出的新地，近數月連番加推多個項目貨尾，最新為毗連港鐵元朗站、尚有約550伙餘貨的GRAND YOHO二期，發展商除開放GRAND YOHO二期現樓示範單位外，更推出五伙大單...
2018-06-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
對港股影響料有限 人行降準釋7000億人幣
為推進市場化法治化債轉股、增加對小微企業的支持力度，人民銀行宣佈，自下月5日起下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
葡軍出線在望 C朗開弓
葡萄牙星將C朗拿度連續兩輪世界盃分組賽皆有進帳，隊友荷西方迪盛讚前者激起眾將鬥志。葡軍目前士氣如虹，今晚B組末輪有力在莫爾多維亞球場擊敗攻不銳，守不穩的伊朗晉級，直取葡萄牙客勝。（now617、619台周二凌晨2:00直播） C朗在首兩場分組賽獨攬四球，領軍取得四分今仗不敗便可以出線，重要性不言而喻。其隊友荷西方迪大讚這位隊長在球場外一樣不可或缺︰「我很享受跟C朗做隊友，他的高昂鬥志可以感染全部隊友，練習時亦會做足充分準備，將其他隊友都提升到另一層次，是國家隊最重要的資產。」 伊朗攻不銳守不穩 有三分在手的伊朗亦要晉級，今仗要搶分之餘，還要視乎西班牙對摩納哥的賽果。可...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
夏日先Phone Samsung入門攝力升級
中階、入門手機向來是廠商迎接暑假檔期的主力大軍，Samsung率先派出三部來自Galaxy A系及J系的新作應市，齊齊在影拍方面加Fun，當中A8 Star的雙鏡頭支援Live Focus即時景深，更...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
誕子讚歎生命奇妙 Kary晒囝囝Asher手仔
吳雨霏（Kary）日前為老公洪立熙（Brian）誕下麟兒，正專心休養及照顧BB的她，昨於社交網上載一張捉住BB手仔的相片，宣佈囝囝的英文名為Asher，寓意快樂和祝福。 一索得男的Kary以中、英文，...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——盡快補救 不容「沙上行車」
港鐵沙中線工程「鋼筋被剪短」醜聞鬧大。立法會議員田北辰引述前線員工的消息，指紅磡站月台工程二萬六千個螺絲帽接駁位當中，多達兩成、約五千支鋼筋被剪短而未有扭入螺絲帽，比早前港鐵提交報告，引述駐地盤監工人員記憶中僅有九至十七支鋼筋被剪短，嚴重得多，實情是否如此，有待進一步調查。 月台鋼筋被剪短數目多少、分布範圍等資料，十分重要，直接顯示月台承托力是否足夠，相信只有承建商禮頓最清楚，但事件涉法律責任問題，不容易取得，現在唯有寄望警方盡快完成調查，而立法會獨立調查委員會將展開聆訊，有助揭露更多不為人知的情況。 港鐵已承諾會在月台上做負重測試，但測試籌備需時，要在一、兩個月後展開。田...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
重點出擊——君達星 評分有利
上周三無夜馬舉行，筆者連續四天完全放下馬事，雖然偶爾亦有偷望一下報名表，但整體感覺比起一周兩天賽程，輕鬆自在得多，情況就好比馬匹一樣，小休復出比賽，體力也佔優一些。 周三回復正常安排谷草賽事，筆者看好季中曾經休戰四個月的「君達星」。此駒今季才出道，前後只出賽過五次，整體表現準繩，單以總場次326賽事水準推算，頭馬「閃耀駿駒」及第四名「紅運爵士」之後再出即可勝出，反映賽事水準極高，但該仗之後此駒缺課多達十七天，而馬匹早在季初階段已有頭馬交代，練馬師因此沒有作過分催谷，好讓馬匹自然成長。 上仗「君達星」久休再出，賽前功夫亦見完整，但面對一組極強賽事，頭馬「新強勇駿」輕鬆取勝不在...
2018-06-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6