﻿﻿小蛇車頭蓋冒出嚇司機﻿

車頭蓋變蛇窩！昨早有市民駕駛私家車，沿獅子山隧道公路往尖沙咀，未料期間忽見一條小蛇從車頭蓋冒出，更貼着擋風玻璃不住扭動，嚇得司機和車上乘客叫喊不絕。當駛至尖沙咀南洋中心對開時，小蛇再「捐入」車頭蓋，司機恐小蛇會在車廂內鑽出，急報警求助。惟警方到場搜索後沒有發現，相信小蛇已逃去。



事發昨早十時許，一名四十歲姓鍾司機駕駛私家車，載同家人由馬鞍山出發，沿獅子山隧道公路往尖沙咀。惟駛至獅子山隧道內時，一條小蛇冷不及防從車頭冒出，更貼着私家車擋風玻璃不斷扭動身體，頓時嚇得鍾漢跟車上乘客喊叫不絕。惟眾人見小蛇無害，沒有即時停車，而繼續載着牠「遊車河」。



但駛至尖沙咀麼地道七十五號南洋中心對開，小蛇突然「捐入」車頭蓋失去蹤影。鍾漢恐其轉由車廂內冒出，急連同家人下車報警。未幾警方接報到場，在車裏車外搜索近半小時後仍無發現，相信小蛇已然離去，故沒有召蛇王到場，隨即收隊離開。



