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﻿龍舟嘉年華 「扮嘢大賽」

2018-06-25 列印
■大賽最後由扮演黃色Emoji的港鐵公司隊伍勝出。
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　　一連三日的香港龍舟嘉年華於昨圓滿結束，逾四千五百名龍舟健兒參與邀請賽，加上今年設「扮嘢大賽」，參賽隊伍穿上奇裝異服划龍舟，吸引不少觀眾沿着賽道觀賽和拍照。

　　各參隊伍為競逐「扮嘢大賽」打扮趣怪，有隊伍響應今年世界盃，扮成足球；也有隊伍扮Emoji表情符號、小雪人等，場面有趣詼諧。最後由扮演黃色Emoji的港鐵公司隊伍勝出，領隊畢先生表示，他們每年都參加，對搶眼的黃色特別喜愛。

　　另今年場內增設人造沙灘，吸引不少市民一家大小入場嬉戲。

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