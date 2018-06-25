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﻿林鄭訪德 不忘睇世盃

2018-06-25 列印
■林鄭月娥在法國參觀酒莊。
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　　正在歐洲訪問的特首林鄭月娥，昨由法國波爾多轉抵德國林道繼續訪問行程，她在facebook專頁指抵達當晚剛巧是世界盃德國對瑞典賽事，她與當地人在小廣場觀戰感受氣氛。

　　林鄭原定今日結束行程並於明早返港，但政府昨宣佈，林鄭結束歐洲訪問後將直接飛往北京，明日向國務院副總理韓正匯報特區政府和社會各界對粵港澳大灣區發展規劃意見和建議，政制及內地事務局局長聶德權和特首辦主任陳國基將隨行。林鄭將於本周三凌晨返抵香港，離港期間由政務司司長張建宗署理特首職務。

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